"Луч-Энергия" и "Спартак" из Нальчика голов не забили

"Луч-Энергия" и нальчикский "Спартак" сыграли вничью в матче 30-го тура первенства России в ФНЛ.

Первенство России

ФНЛ

30-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Спартак" (Нальчик) - 0:0

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Грицаенко, Коломыц (Носов, 46), Пискунов, Насадюк, Гриднев, Минич (Михалев, 62), Килин, Пономаренко, Столбовой (Гордиенко, 85).

"Спартак": Антипов, Кузнецов, Соблиров, Дашаев, Марченко, Крамаренко (Войнов, 70), Мухаммад, Богатырев, Дроздов (Семенов, 76), Каркаев, Ахъядов (Бойчук, 87).

Предупреждения: Мухаммад, 42. Коломыц, 42. Соблиров, 90+1.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).