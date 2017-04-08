09:00 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Луч-Энергия" и "Спартак" из Нальчика голов не забили

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"Луч-Энергия" и нальчикский "Спартак" сыграли вничью в матче 30-го тура первенства России в ФНЛ.

Первенство России

ФНЛ

30-й тур 

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Спартак" (Нальчик) - 0:0 

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Грицаенко, Коломыц (Носов, 46), Пискунов, Насадюк, Гриднев, Минич (Михалев, 62), Килин, Пономаренко, Столбовой (Гордиенко, 85).

"Спартак": Антипов, Кузнецов, Соблиров, Дашаев, Марченко, Крамаренко (Войнов, 70), Мухаммад, Богатырев, Дроздов (Семенов, 76), Каркаев, Ахъядов (Бойчук, 87).

Предупреждения: Мухаммад, 42. Коломыц, 42. Соблиров, 90+1. 

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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