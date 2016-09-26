"Луч-Энергия" и "Спартак-2" не выявили сильнейшего

В игре 14-го тура ФНЛ "Луч-Энергия" – "Спартак-2" команды не смогли распечатать ворота друг друга. Напомним, что футболисты клуба из Владивостока не исключали бойкота встречи с красно-белыми из-за задержки зарплаты, но на прошлой неделе финансовая ситуация в команде начала улучшаться, из-за чего бойкот был отменен.

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14-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Спартак-2" (Москва) – 0:0

"Луч-Энергия": Гаврилов, Насадюк, Кашкавал, Грицаенко, Коломыц, Попов, Пискунов (Килин, 84), Гриднев (Пономаренко, 76), Машнев, Гордиенко (Носов, 64), Михалев (Ребко, 87).

"Спартак-2": Филиппов, Шанбиев, Пуцко, Лихачев, Хомуха, Савичев (Полубояринов, 90+1), Пантелеев, Леонтьев, Бакаев (Синодзука, 84), Гулиев, Федчук (Руденко, 90+1).

Предупреждения: Михалев, 18. Машнев, 33. Шанбиев, 81. Савичев, 90+1.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

26 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо". 1500 зрителей.