"Луч-Энергия" и "Ротор-Волгоград" сыграли вничью

"Луч-Энергия" и "Ротор-Волгоград" в матче 16-го тура ФНЛ сыграли вничью - 1:1.
Первенство России
ФНЛ
16-й тур
"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Ротор-Волгоград" (Волгоград) - 1:1 (0:1)
Голы: Вотинов, 10 (0:1). Носов, 50 (1:1).
"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Соблиров, Тихий (Хлебородов, 81), Празновски, Фомин, Килин, Маляка (Машнев, 64), Носов (Гелоян, 76), Мязин, Гордиенко.
"Ротор-Волгоград": Кобзев, Киреев, Ионов, Пискунов, Колычев, Концедалов, Романенко, Сысуев, Султонов (Крутов, 82), Борзых (А.Кузнецов, 90+2), Вотинов (Бирюков, 60).
Предупреждения: Колычев, 22. Пискунов, 23. Маляка, 27. Носов, 75. Соблиров, 90.
Судья: Борисов (Самара).
30 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо". 1530 зрителей.