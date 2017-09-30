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13:02 | Футбол — ФНЛ

"Луч-Энергия" и "Ротор-Волгоград" сыграли вничью


"Луч-Энергия"  и "Ротор-Волгоград" в матче 16-го тура ФНЛ сыграли вничью - 1:1. 

Первенство России

ФНЛ

16-й тур 

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Ротор-Волгоград" (Волгоград) - 1:1 (0:1)

Голы: Вотинов, 10 (0:1). Носов, 50 (1:1). 

"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Соблиров, Тихий (Хлебородов, 81), Празновски, Фомин, Килин, Маляка (Машнев, 64), Носов (Гелоян, 76), Мязин, Гордиенко.

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Киреев, Ионов, Пискунов, Колычев, Концедалов, Романенко, Сысуев, Султонов (Крутов, 82), Борзых (А.Кузнецов, 90+2), Вотинов (Бирюков, 60).

Предупреждения: Колычев, 22. Пискунов, 23. Маляка, 27. Носов, 75. Соблиров, 90. 

Судья: Борисов (Самара).

30 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо". 1530 зрителей.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

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