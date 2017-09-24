"Луч-Энергия" и "Факел" поделили очки

Матч 15-го тура ФНЛ "Луч-Энергия" – "Факел" завершился вничью – 0:0. Клуб из Владивостока располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, а коллектив из Воронежа – на 16-й.

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ФНЛ

15-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Факел" (Воронеж) – 0:0

"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Соблиров, Насадюк, Тихий, Фомин, Маляка (Мязин, 65), Носов (Макарчук, 67), Гелоян, Бажев (Хлебородов, 73), Гордиенко.

"Факел": Федоров, Молодцов, Шарифи (Садов, 63), Шумейко (Семенов, 88), Мустафин, Хайманов, Осипенко, Мануковский, Амбарцумян, Сердюк, Мичуренков (Верулидзе, 65).

Предупреждения: Маляка, 17. Мустафин, 62. Сердюк, 80.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

24 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо".