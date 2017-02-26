21:43 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Луч-Энергия" досрочно завершил сбор из-за долгов перед игроками

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Нападающий "Луча-Энергии" Илья Михалев заявил, что клуб так и не выплатил перед игроками долги, после чего футболисты отказались тренироваться. В феврале 2016 года титульный спонсор команды отказался от финансирования владивостокцев. В сентябре игроки из-за долгов бойкотировали тренировки. Из-за тяжелого финансового положения футболистам пришлось добираться на матч в Воронеже 30 часов с несколькими пересадками.

– Никаких выплат не произошло, сейчас на общекомандном собрании все футболисты подписали документ по приостановке тренировок, – цитирует "Р-Спорт" Михалева. – После чего руководство клуба нам сообщило о невозможности в таком случае нахождения на сборе. Сейчас нам вроде как должны купить билеты и все 24 футболиста должны покинуть сбор. Я не знаю, кто и как будет играть в Красноярске в кубковом матче с "Енисеем".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170226/1116915337.html

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