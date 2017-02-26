"Луч-Энергия" досрочно завершил сбор из-за долгов перед игроками

Нападающий "Луча-Энергии" Илья Михалев заявил, что клуб так и не выплатил перед игроками долги, после чего футболисты отказались тренироваться. В феврале 2016 года титульный спонсор команды отказался от финансирования владивостокцев. В сентябре игроки из-за долгов бойкотировали тренировки. Из-за тяжелого финансового положения футболистам пришлось добираться на матч в Воронеже 30 часов с несколькими пересадками.

– Никаких выплат не произошло, сейчас на общекомандном собрании все футболисты подписали документ по приостановке тренировок, – цитирует "Р-Спорт" Михалева. – После чего руководство клуба нам сообщило о невозможности в таком случае нахождения на сборе. Сейчас нам вроде как должны купить билеты и все 24 футболиста должны покинуть сбор. Я не знаю, кто и как будет играть в Красноярске в кубковом матче с "Енисеем".