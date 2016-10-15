"Луч-Энергия" должен игрокам зарплату за полтора месяца

Тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов уверен, что его команда сумела одержать победу над "СКА-Хабаровском" (1:0) в матче 17-го тура первенства ФНЛ благодаря терпению. По его словам, встреча шла до забитого гола.

- В игре со "СКА-Хабаровск" мы дотерпели, - приводит пресс-служба армейцев слова Емельянова. - Матч шел до первого забитого гола. Задолженность? "Луч-Энергия" должен зарплату за 1,5 месяца, плюс долги за прошлый сезон и по премиальным выплатам.

Отметим, что владивостокский клуб не мог выиграть в Хабаровске с 2011 года, когда разгромил "СКА" (5:0). С тех пор прошло три встречи. "Луч-Энергия" одержал одну победу и дважды сыграл вничью.