"Луч-Энергия" будет играть в ФНЛ вместо "Читы"

Общее собрание ФНЛ утвердило состав участников турнира сезона-2017/18, сообщает официальный сайт лиги. В него вошли вылетевшие из премьер-лиги "Оренбург", "Крылья Советов" и "Томь", поднявшиеся из ПФЛ "Авангард", питерское "Динамо", "Ротор" и "Олимпиец", а также оставшиеся в ФНЛ по спортивному принципу "Енисей", "Тамбов", "Спартак-2", "Кубань", "Шинник", "Тюмень", "Факел", "Химки", "Волгарь", "Зенит-2", "Балтика" и "Сибирь".

Кроме того, в ФНЛ останется "Луч-Энергия", занявший в минувшем сезоне 16-е место. Он заменит победителя группы "Восток" ПФЛ "Читу", которая отказалась от участия в ФНЛ.