Лория и Бато пропускают сбор "Крыльев Советов"

Сегодня "Крылья Советов" приступили к сбору в Сербии, который проходит в городе Стара-Пазова, сообщает официальный сайт клуба. В расположении команды находится 21 футболист основного состава, а также следующие игроки: вратари Артем Леонов и Артем Смирнов, защитники Кирилл Гоцук и Михаил Тихонов, полузащитники Олег Ланин, Азер Алиев и Павел Голышев.

Отмечается, что вратарь самарского клуба Гиорги Лория в данный момент восстанавливается после травмы, а защитник Шелдон Бато находится в расположении сборной Тринидада и Тобаго.

Напомним, что "Крылья" заняли 15-е место в турнирной таблице премьер-лиги и вылетели в ФНЛ.