Логашов перешел из "Тосно" в "Балтику"

Защитник Арсений Логашов продолжит карьеру в "Балтике", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним заключен по схеме "1+1". Вторую половину сезона-2016/17 он провел в "Тосно", принял участие в 5 матчах и помог клубу выйти в премьер-лигу.

Ранее Логашов защищал цвета "Спортакадемклуба", "Химок", "Анжи", "Факела", "Локомотива" и "Ростова". В составе двух последних клубов футболист выиграл по одному Кубку России. В 2012 году он сыграл один матч за сборную России.