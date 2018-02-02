Лобов вошел в тренерский штаб "Зенита-2"

Бывший защитник "Зенита" Константин Лобов будет работать в тренерском штабе "Зенита-2", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение с 36-летним специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

За главную команду Лобов выступал с 1998 по 2001 год, провел 99 игр и забил восемь голов.

Во второй команде он играл 3 года (2014–2017). В течение этого времени Лобов вышел на поле 69 раз и трижды отличился.