Лобанцев заговорил словами Касильяса после перехода из "Локо" в "Ротор"

Бывший вратарь "Локомотива" Мирослав Лобанцев прокомментировал переход в "Ротор". Волгоградский клуб в следующем сезоне будет выступать в первенстве ФНЛ.



- Мне нравится высказывание Икера Касильяса: "В детстве большинство моих друзей мечтало о том, чтобы забить прекрасный гол, я же всегда мечтал о том, чтобы не дать им это сделать", - цитирует пресс-служба Волгоградского клуба слова 23-летнего Лобанцева. - Вот это моя главная задача, как в тренировках, так и в официальных играх.



Готов бороться за место основного голкипера. Волгоград заслуживает играть в Премьер-лиге.