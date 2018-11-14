Лидер Олимп-ФНЛ "Тамбов" дома проиграл "Армавиру"

"Тамбов" уступил "Армавиру" (0:1) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 45-й минуте забил Олег Поляков.

С 44 очками "Тамбов" пока остается лидером в турнирной таблице. У "Армавира" 21 очко и 18-е место.

В следующем туре "Армавир" примет "Тюмень", а "Тамбов" на выезде сыграет с "Нижним Новгородом".

Олимп-ФНЛ

22-й тур

"Тамбов" - "Армавир" - 0:1 (0:1)

Гол: Поляков, 45+2.

"Тамбов": Смирнов, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Кленкин, Чуперка, Чернышов (Килин, 10. Рагулькин, 80), Шевчук, Мамтов, Аппаев (Муйива, 71).

"Армавир": Матюша, Соловьев, Мирошниченко, Кутин (Клопков, 67), Гаджибеков, Безлихотнов (Каюмов, 56. Лусикян, 90+4), Поляков, Суханов, Романенко, Дышеков, Мичуренков (Веркашанский, 78).

Предупреждения: Поляков, 54. Соловьев, 70. Веркашанский, 86.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

14 ноября. Тамбов. Стадион "Спартак".

Турнирная таблица - здесь.