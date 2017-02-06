19:25 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Лепсая назначен генеральным директором "Балтики"

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Сегодня состоялось заседание совета директоров "Балтики", на котором были решены организационные вопросы клуба. На совещании был назначен новый генеральный директор клуба, которым стал Тимур Лепсая.

- Главная задача, поставленная перед командой - сохранить прописку в Футбольной национальной лиге, - приводит пресс-служба Калининградской области слова Лепсая. - Цель непростая, но поскольку правительство во главе с Антоном Алихановым проявляет огромный интерес и деятельное участие в судьбе клуба, мы приложим максимум усилий и сделаем все, чтобы калининградцы не остались без большого футбола.

Кроме того, Лепсая сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по укреплению состава. Ранее сообщалось, что главным тренером "Балтики" будет назначен Игорь Черевченко.

Дополнительная информация

https://gov39.ru/news/101/110329/

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