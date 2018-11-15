Ледяхов - об отсутствии горячей воды на базе "Балтики": "Не надо делать из мухи слона"

Главный тренер "Балтики" Игорь Ледяхов​ прокомментировал информацию об отсутствии горячей воды на базе клуба. В сети появился ролик, на котором массажист калининградцев Сергей Озерян рассказывает, что на базе команды два месяца нет отопления и горячей воды. Он продемонстрировал, как обычно греет воду для футболистов – с помощью кипятильника в 200-литровой бочке.

– Честно говоря, не вижу смысла обсуждать это "домашнее" видео, – цитирует официальный сайт "Балтики" Ледяхова. – Странно, что оно вызвало такой резонанс…

Наша команда выступает на современном стадионе "Калининград" – одном из лучших в стране. Думаю, никто не сомневается, что там в душевых горячая вода имеется.

Тренировочный процесс ведем на базе "Балтия" в Светлогорске, которая также была построена к чемпионату мира по футболу и где созданы все необходимые комфортные условия.

Иногда проводим восстановительные тренировки на стадионе "Балтика". Там присутствуют определенные бытовые сложности. Но вы же знаете, что это – старейший стадион в России, построенный еще в 19-м веке.

Мы работаем в штатном режиме.

Поэтому призываю всех наших болельщиков успокоиться и не делать из мухи слона.