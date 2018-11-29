Ледяхов дисквалифицирован на три матча Олимп – ФНЛ

Главный тренер "Балтики" Игорь Ледяхов дисквалифицирован на три матча по итогам встречи 24-го тура Олимп - ФНЛ против "Сочи" (1:4). Об этом журналистам рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

– Главный тренер "Балтики" Ледяхов наказан за оскорбительное поведение – он использовал ненормативную лексику в отношении резервного судьи матча против "Сочи", – сказал Григорьянц. – Также он некорректно себя повел, отмахнувшись от резервного судьи, при этом слегка задев при этом руку арбитра. Наказание следующее – за оскорбительное поведение, выразившееся в ненормативной лексике, и неспортивное поведение Ледяхов оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован на три матча первенства России. Кроме того, он наказан за выход за пределы технической зоны, штраф – 5 тысяч рублей. Также "Балтика" за удаление в матче с "Сочи" оштрафована на 5 тысяч рублей.

Хочу отметить, что Ледяхов прислал свои объяснения – он сказал, что после матча зашел в судейскую и извинился перед судейской бригадой. Поэтому решили, что в этом случае дисквалификация будет на три матча. (Андрей Михайлов)