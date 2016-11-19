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Кураньи присутствует на матче "Динамо" - "Зенит-2"

19 ноября. Бывший нападающий "Динамо" Кевин КУРАНЬИ присутствует на матче команды с "Зенитом-2". Фото "СЭ"
19 ноября. Бывший нападающий "Динамо" Кевин КУРАНЬИ присутствует на матче команды с "Зенитом-2". Фото "СЭ"
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Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи приехал на матч 23-го тура первенства России в ФНЛ между бело-голубыми и "Зенитом-2". На все вопросы болельщиков о судьбе клуба он отделался дежурными фразами: "в следующем сезоне "Динамо" обязательно вернется в премьер-лигу" и "у команды большое будущее". Также игрок очень удивился, узнав, что у клуба проблемы с финансированием, и пожелал ему решить все сложности.

Кураньи защищал цвета "Динамо" с 2010 по 2015 год и даже был капитаном команды. С лета 2016 года немецкий форвард находится в статусе свободного агента. (Ярослав СУСОВ)

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