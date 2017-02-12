22:03 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Кураньи не сыграет против московского "Динамо"

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Московскому "Динамо" завтра предстоит товарищеский матч с "Динамо" из Бреста. Как информирует официальный сайт москвичей, против них не сыграет нападающий Кевин Кураньи. Сообщается, что экс-игрок бело-голубых, который провел несколько тренировок с белоруской командой, уже улетел из Турции.

По словам самого Кураньи, он не собирался переходить в белорусский клуб. Позже агент 34-летнего футболиста сообщил, что его клиент в "Динамо" поддерживал форму перед "Кубком легенд".

Кевин Кураньи: "Смолову было бы очень хорошо играть за "Боруссию"

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12611

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