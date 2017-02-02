20:22 2 февраля | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубани" запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов перед Шандау и Концедаловым

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РФС частично удовлетворил заявления Шандау, Сергея Каретника, Владимира Ильина, Романа Концедалова и Дмитрия Стажилы в отношении "Кубани" о выплате задолженности по трудовому договору. Клуб обязали выплатить игрокам задолженность по заработной плате и единовременным выплатам, а также проценты за задержку выплаты задолженностей.

Кроме того, в связи с долгами перед Шандау, Каретником, Ильиным и Концедаловым краснодарцам запрещено регистрировать новых игроков. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров в случае исполнения обязательств перед футболистами.

Также сообщается, что прекращено производство по аналогичным заявлениям Аподи и Фелипе Сантаны.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85810.html

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