14:58 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубани" представили нового инвестора

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"Кубань" обрела нового инвестора. Акции клуба выкупил председатель совета директоров компании ОТЭКО Мишель Литвак, который в первом заявлении в качестве основного акционера желто-зеленых очертил приоритет клуба.

– Мы должны готовить своих игроков, растить звезд, – приводит официальный сайт "Кубани" слова Литвака. – Понимаю, что взялся за непростое дело, но могу сказать одну вещь – я по-настоящему постараюсь, чтобы вывести "Кубань" на новый уровень.

 

Дополнительная информация

http://fckuban.ru/news/8466/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ПЕНТУРИККИО

Хорошая новость, надеюсь все сложится удачно!

15:19

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