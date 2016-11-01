"Кубани" представили нового инвестора

"Кубань" обрела нового инвестора. Акции клуба выкупил председатель совета директоров компании ОТЭКО Мишель Литвак, который в первом заявлении в качестве основного акционера желто-зеленых очертил приоритет клуба.

– Мы должны готовить своих игроков, растить звезд, – приводит официальный сайт "Кубани" слова Литвака. – Понимаю, что взялся за непростое дело, но могу сказать одну вещь – я по-настоящему постараюсь, чтобы вывести "Кубань" на новый уровень.