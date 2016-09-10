"Кубань" в седьмой раз сыграла вничью

Краснодарская "Кубань" на своем поле не смогла обыграть "Сокол" в рамках матча 12-го тура ФНЛ. Для команды Дана Петреску эта ничья стала седьмой в сезоне. "Кубань" набрала 13 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. Для "Сокола" эта ничья также стала седьмой в сезоне. Саратовская команда набрала 10 очков и занимает предпоследнее место.

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ФНЛ

12-й тур

"Кубань" (Краснодар) – "Сокол" (Саратов) – 0:0

"Кубань": Фролов, Бендзь, Бугаев, Зотов, Байрыев, Лобкарев (Жураховский, 64), Гай (Армаш, 86), Олойя, Житнев (Майрович, 64), Гогниев, Ильин (Маляров, 90+1).

"Сокол": Федоров, Ходырев, Пасько, Магадиев, Васянович, Дудолев (Домшинский, 53), Романенко (Семенов, 90+1), Хрущев (Перченок, 73), Паштов, Плэтикэ, Галыш (Мануковский, 77).

Предупреждения: Гогниев, 10. Паштов, 28. Магадиев, 43. Зотов, 53. Федоров, 90+1. Васянович, 90+1.

Судья: Матюнин (Москва).

10 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".