"Кубань" уступила "Сибири", "Томь" продлила победную серию

В матче 7-го тура первенства ФНЛ "Сибирь" на своем поле обыграла "Кубань" – 2:0. По голу забили Виталий Галыш и Руслан Магаль. Этот результат позволил их команде подняться на восьмую строчку в таблице. Краснодарцы занимают 12-е место.

В другом поединке "Томь" дома одолела "Волгарь" – 2:1. Решающий мяч на счету Анте Пульича. Отметим, что на 50-й минуте обе команды остались в меньшинстве. Томичи продлили свою победную серию до четырех игр. Команда поднялась на шестую позицию. "Волгарь" опустился на четвертую строчку.

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ФНЛ

7-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Кубань" (Краснодар) – 2:0 (0:0)

Голы: Галыш, 64 (1:0). Магаль, 85 (2:0).

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Плопа, Цховребов, Магаль (Азаров, 90), Аравин, Андреев (Макаренко, 87), Чеботару, Дегтярев (Рухаиа, 90), Галыш, Беляев (Дудолев, 71).

"Кубань": Дюпин, Бендзь, Бугаев, Смирнов, Пономарев (Марков, 24), Лобкарев (Нурисов, 68), Коновалов, Маляров (Завезен, 88), Каусаров, Алейник, Обухов (Сидоров, 77).

Предупреждения: Коновалов, 24. Магаль, 66.

Удаление: Коновалов, 61.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

9 августа. Новосибирск. Стадион "Спартак".

"Томь" (Томск) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:1 (2:1)

Голы: Саная, 17 (1:0). Пульич, 24 (2:0). Сутормин, 37 (2:1).

"Томь": Мелихов, Гирдвайнис, Иванов, Пульич, Микуцкис, Войдель, Макурин (Гвинейский, 87), Деобальд (Кудряшов, 80), Сасин (Салахутдинов, 69), Соболев, Саная.

"Волгарь": Бучнев, Плиев, Калинин (Лесников, 89), Степанов (Болонин, 75), Таказов, Акбашев (Бабаев, 90), Сутормин, Кабутов, Шалаев, Дышеков, Жабкин (Машуков, 57).

Предупреждения: Дышеков, 55. Плиев, 56. Акбашев, 85. Кабутов, 90+4.

Удаления: Таказов, 50. Саная, 50.

Судья: Амелин (Тула).

9 августа. Томск. Стадион "Труд".