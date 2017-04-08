"Кубань" сыграла вничью с "Соколом"

В матче 30-го тура первенства ФНЛ "Кубань" и "Сокол" голов не забили. Хозяева остались в зоне вылета и идут на 18-м месте. От спасительной 15-й строчки их отделяет четыре очка. Краснодарцы занимают девятую позицию.

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ФНЛ

30-й тур

"Сокол" (Саратов) – "Кубань" (Краснодар) – 0:0

"Сокол": Федоров, Пасько, Семенов (Васянович, 90+1), Ходырев, Климов, Магадиев, Романенко, Дудолев (Перченок, 73. Бакланов, 90+1), Мануковский, Дергачев (Паштов, 56), Галыш.

"Кубань": Дюпин, Бендзь, Бугаев (Якуба, 66), Марков, Байрыев, Лобкарев (Тюфяков, 67), Коновалов, Гай, Маляров (Пономарев, 75), Обухов, Гогниев.

Предупреждение: Якуба, 79.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

8 апреля. Саратов. Стадион "Локомотив".