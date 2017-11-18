"Кубань", с которой могут снять очки, в тумане обыграла "Тюмень"

"Кубань" одолела "Тюмень" в матче 24-го тура первенства России в ФНЛ. Кубанцы идут на 13-м месте в таблице, однако с них могут снять очки из-за долгов по зарплате перед бывшим главным тренером Даном Петреску.

Добавим, что встреча проходила в обстановке ограниченной видимости из-за тумана, который к вечеру снова спустился на город (с утра из-за него в столице Кубани не смогли сесть несколько самолетов с болельщиками "Спартака", которые добрались на матч красно-белых с "Краснодаром" в 17-м туре премьер-лиги - 4:1 с дополнительной посадкой в Минеральных Водах или Сочи). Арбитр Игорь Федотов останавливал игру на стадионе "Кубань", чтобы принять решение, возможно ли в таких условиях ее продолжать.

Первенство России

ФНЛ

24-й тур

"Кубань" (Краснодар) - "Тюмень" - 3:1 (0:0)

Голы: Завезен, 57 (1:0). Завезен, 59 (2:0). Марков, 83 (3:0). Карпов, 90+4 (3:1).

"Кубань": Дюпин, Байрыев, Бугаев, Марков, Смирнов, Лобкарев, Гай (Клещенко, 87), Коновалов (Джумаев, 87), Завезен (Тюфяков, 89), Маляров, В.Обухов (Нурисов, 65).

"Тюмень": И.Обухов, Маслов, Гузь, Саламатов (Глухов, 63), Павленко, Чудин, Лешонок, Шляпкин, Чуканов (Богатырев, 84), Ставпец (Карпов, 71), Юсупов.

Предупреждения: Завезен, 36. Коновалов, 41. Алейник, 60.

Судья: Федотов (Москва).

18 ноября. Краснодар. Стадион "Кубань".