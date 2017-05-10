"Кубань" разгромила "Зенит-2", "Химки" и "Луч-Энергия" сыграли вничью

"Факел" на своем поле уступил "Балтике" в матче 36-го тура первенства ФНЛ. В другой встрече "Химки" и "Луч-Энергия" поделили очки, а "Кубань" разгромила "Зенит-2".
Чемпионат России
ФНЛ
36-й тур
"Факел" (Воронеж) - "Балтика" (Калининград) - 1:2 (0:0)
Голы: Концедалов, 58 (0:1). Каюмов, 65 (1:1). Сердюк, 70 (1:2).
"Факел": Саутин, Тихий, Иванов (Бурнаш, 81), Багаев, Осипенко, Шахов, Свежов (Трошечкин, 55), Каюмов, Соловьев (Лукьянов, 63), Касьян, Бирюков (Болов, 66).
"Балтика": Барановский, Концедалов, Крючков, Каленкович (Шешуков, 83), Тимошин, Скопинцев, Причиненко, Цимбал (Родионов, 62), Суханов, Сердюк, Соломатин (Абдул Гафар, 71).
Предупреждения: Соловьев, 15. Болов, 90+1. Скопинцев, 90+1. Касьян, 90+1.
Судья: Волошин (Смоленск).
Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".
"Химки" - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 2:2 (1:1)
Голы: Гордиенко, 9 (0:1). Кузьмичев, 10 (1:1). Чернышов, 48 (2:1). Ребко, 90+1 - с пенальти (2:2).
"Химки": Исупов, Ярковой (Малания, 22), Лапин, Шумских, Чернышов, Гащенков, Мостовой (Фадеев, 90+1), Тюнин, Казаев, Нильсен (Кокоев, 71), Кузьмичев (Петрусев, 55).
"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Коломыц, Насадюк, Пискунов, Машнев, Ребко, Килин, Пономаренко, Гордиенко, Столбовой (Носов, 35. Кашкавал, 80).
Предупреждения: Пискунов, 44. Шумских, 64. Попов, 83. Гащенков, 90+1.
Удаление: Шумских, 66.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
Химки. Стадион "Родина".
"Кубань" (Краснодар) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 3:0 (2:0)
Голы: Лобкарев, 5 (1:0). Карпов, 14 - в свои ворота (2:0). Коновалов, 90+1 (3:0).
Нереализованный пенальти: Гогниев, 5 (вратарь).
"Кубань": Дюпин, Лобкарев (Щадин, 68), Бугаев, Марков, Клещенко, Байрыев, Коновалов, Алейник (Завезен, 82), Якуба, Гай, Гогниев.
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Зуйков, Чернов, Карпов, Ящук (Лесовой, 63. Исаев, 71), Батютин, Зырянов, Евсеев, Бавин (Рязанцев, 27), Погребняк.
Предупреждения: Клещенко, 34. Якуба, 69. Коновалов, 70. Карпов, 83. Дюпин, 86. Гогниев, 88.
Судья: Куликов (Саранск).
Краснодар. Стадион "Кубань".