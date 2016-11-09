"Кубань" разгромила "Спартак-2"

"Кубань" в домашнем матче 21-го тура первенства ФНЛ разгромила "Спартак-2" – 5:2. Благодаря этому успеху краснодарский клуб поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице. "Спартак-2" по-прежнему располагается на 7-й позиции.

Первенство ФНЛ

21-й тур

"Кубань" (Краснодар) – "Спартак-2" (Москва) – 5:2 (3:0)

Голы: Алейник, 23 (1:0). Гогниев, 28 (2:0). Хубулов, 36 (3:0). Мелкадзе, 54 (3:1). Давыдов, 70 (3:2). Маляров, 74 – с пенальти (4:2). Лобкарев, 90+1 (5:2).

Нереализованный пенальти: Давыдов (Спартак-2), 83 (вратарь)

"Кубань": Помазан, Бугаев, Зотов, Клещенко, Смирнов, Алейник (Маляров, 58), Хубулов (Лобкарев, 62), Якуба, Гай, Гогниев (Житнев, 89), Обухов (Ильин, 63).

"Спартак-2": Филиппов, Кутин, Пуцко, Хомуха, Зуев, Тимофеев, Леонтьев, Самсонов (Полубояринов, 75), Федчук (Синодзука, 51), Мелкадзе, Давыдов.

Предупреждения: Самсонов, 72. Филиппов, 73. Хомуха, 73. Тимофеев, 74. Мелкадзе, 78. Гай, 79.

Судья: Небогатиков (Казань).

9 ноября. Краснодар. Стадион "Кубань".