"Кубань" проиграла "Тюмени"

В матче 14-го тура первенства ФНЛ "Тюмень" на своем поле нанесла поражение "Кубани" – 2:0. Голами отметились Хасан Мамтов и Данил Кленкин. Безвыигрышная серия краснодарцев достигла уже четырех встреч. Подопечные Дана Петреску опустились на 17-е место в турнирной таблице. "Тюмень" идет десятой.

Первенство России

ФНЛ

"Тюмень" (Тюмень) – "Кубань" (Краснодар) – 2:0 (0:0)

Голы: Мамтов, 79 – с пенальти (1:0). Кленкин, 90+1 (2:0).

"Тюмень": А.А.Смирнов, Шакуро (Маслов, 86), Локтионов, Ахмедов, Пустозеров, Шляпкин, Чудин, Кленкин, Павленко (Кошелев, 90+1), Мамтов, Чуканов.

"Кубань": Фролов, Байрыев, Бугаев, Зотов, Армаш (М.О.Смирнов, 66), Лобкарев, Олойя (Маляров, 85), Гай, Щадин (Ильин, 64), Обухов, Житнев (Гогниев, 64).

Предупреждение: Армаш, 61.

Судья: Шадыханов (Москва).

26 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".