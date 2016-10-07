Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что "Кубань" продолжит играть на своем реконструируемом стадионе. Куратор клуба также заявил, что "Кубань" будет иметь свою базу для интерната, детских школ и взрослой команды.

– Реконструкция стадиона уже идет, восточные подтрибунные помещения уже ремонтируются, – цитирует ТАСС Коробку. – А газон будут менять в межсезонье. Это значит, что команда так и будет продолжать играть на стадионе "Кубань". Если вдруг не успеют поменять или погода помешает, договоренность с руководством стадиона "Краснодара" есть, мы будем арендовать их арену.

Это будет большая база уровня "Динамо" и больше. Располагаться она будет на окраине Краснодара.

Сейчас мы не намерены менять руководство, у нас есть выработанная цель – развитие клуба. Даже один из спонсоров за свои внутренние ресурсы готов построить для нас базу. Ее проект уже утвержден, строительство планируется начать весной, первый этап строительства должен завершиться через два года.

Это важно не менее, чем результаты, потому что дети должны расти. Когда будет мощный фундамент, и мы будем черпать игроков из своей школы, тогда вопросы о тренере и стабильности будут автоматически сниматься. Сегодня, если посмотреть ФНЛ, можно заметить, что играют много футболистов, которые воспитывались в "Кубани", но они, к сожалению, сейчас не наши. Надо сделать наоборот, чтобы местные игроки играли за "Кубань".