"Кубань" погасит долги по зарплате перед Петреску в ближайшее время

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка подчеркнул, что клуб закроет задолженность по заработной плате перед бывшим главным тренером Даном Петреску в самое ближайшее время, информирует ТАСС. Кубанцы досрочно расторгли контракт со специалистом осенью 2016 года. Ранее сообщалось, что за время работы желто-зеленые ни разу не выплатил заработную плату Петреску.

В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала "Кубань" выплатить долг тренеру, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Также специалист подал документы в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА).

Агент Петреску: "Кубань" так и не заплатила Дану ни копейки и собирается закрываться"