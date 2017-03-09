10:50 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубань" погасит долги по зарплате перед Петреску в ближайшее время

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Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка подчеркнул, что клуб закроет задолженность по заработной плате перед бывшим главным тренером Даном Петреску в самое ближайшее время, информирует ТАСС. Кубанцы досрочно расторгли контракт со специалистом осенью 2016 года. Ранее сообщалось, что за время работы желто-зеленые ни разу не выплатил заработную плату Петреску.

В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала "Кубань" выплатить долг тренеру, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Также специалист подал документы в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА).

Агент Петреску: "Кубань" так и не заплатила Дану ни копейки и собирается закрываться"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4080117

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КОММЕНТАРИИ (3)
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jаhlexx

У этих сирых долги наверное ещё перед Софербием Ешуговым за 1999-й год

11:00

higagy

Пора менять руководство Кубани. Пока смена власти и передача дел, можно еще годик не платить будет.

10:59

shpasic

завтра.

10:55

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