"Кубань" подтвердила назначение Калешина на пост и.о. главного тренера

Как ранее сообщал "СЭ", Евгений Калешин назначен исполняющим обязанности главного тренера "Кубани", сообщает клубная пресс-служба. Помогать экс-тренеру второй команды краснодарцев будут Михаил Семенов, Шалва Керашвили, Олег Мирный и Максим Фролкин. Кадровые перестановки, соответственно, коснулись и команды "Кубань-2", которую возглавит уже работавший ранее с "молодежкой" желто-зеленых Андрей Юдин.

Напомним, краснодарцы ранее расторгли соглашение с Даном Петреску. При этом сообщается, что клуб должен выплатить специалисту крупную неустойку.

Калешину дадут около месяца испытательного срока в "Кубани"