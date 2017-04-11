"Кубань" по-прежнему не выплатила долг Петреску, несмотря на решение ФИФА

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску, заявил, что краснодарский клуб до сих пор не рассчитался по долгам с румынским специалистом, несмотря на решение ФИФА. Напомним, что "Кубань" досрочно расторгла контракт с Петреску осенью 2016 года. За время работы тренера он ни разу не получил зарплату.

– "Кубань" не рассчиталась с Петреску, более того, они не выходят на связь, не хотят разговаривать, – цитирует ТАСС Пырнэу. – Мы проинформировали ФИФА о том, что не получили никакой реакции от "Кубани", даже не можем пообщаться с руководством клуба. Дальше ФИФА будет решать, что делать. Пока неизвестно, когда "Кубань" расплатится.