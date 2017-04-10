"Кубань" опровергла информацию о "перезапуске" и намерена побороться за выход в премьер-лигу

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка опроверг информацию о том, что клуб не сможет пройти лицензирование и будет переименован в "Кубань-1928". По его словам, это все бред, а команда намерена выйти в премьер-лигу.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что инспекция федеральной налоговой службы по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом "Кубани". Сегодня появилась информация о "перезапуске" клуба под новым названием и намерении выступать в ПФЛ.

– Откуда такая информация? На заборе тоже пишут, это не соответствует действительности, бред полный. Очередная война против нас, не знаю, откуда это вообще берется, в какой голове рождается, – цитирует ТАСС Крапивку. – У меня только одна мысль – команда дает результат, и ее хоть как-то пытаются колыхнуть; нам бы хотелось продолжить выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и в следующем году выйти в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), это идеальное развитие событий.