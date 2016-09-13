13:11 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубань" опровергла информацию о бойкоте

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Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка опроверг информацию о том, что футболисты команды бойкотируют тренировки из-за задолженностей по зарплате. Ранее появилась информация, что игроки в понедельник бойкотировали тренировку и намерены это делать в дальнейшем, так как зарплата не выплачивается уже шесть месяцев.

- Эта информация не соответствует действительности. Команда сегодня проводит тренировку, вчера игроки также тренировались, - цитирует ТАСС Крапивку. - Есть небольшие долги, мы работаем над их погашением.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3616822

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kapteinis40

Futboljnaya strana!!!

13:30

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