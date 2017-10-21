"Кубань" одержала волевую победу над "Крыльями Советов"

Матч 19-го тура ФНЛ "Кубань" – "Крылья Советов" завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Счет в матче открыл полузащитник гостей Денис Ткачук, но благодаря ответным голам хавбека Игоря Коновалова и защитника Владимира Лобкарева краснодарцы вырвали три очка у команды Андрея Тихонова.
В параллельной встрече "Химки" обыграли "Факел" – 1:0
Первенство России
ФНЛ
19-й тур
"Кубань" (Краснодар) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1 (0:0)
Голы: Ткачук, 65 (0:1). Коновалов, 69 (1:1). Лобкарев, 76 (2:1).
"Кубань": Дюпин, Клещенко, Байрыев, Марков, Бугаев (Завезен, 85), Смирнов, Гапон, Лобкарев (Нурисов, 90+2), Гай, Коновалов, Гогниев.
"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Таранов, Ятченко (Алиев, 80), Гаджибеков, Зотов (Кленкин, 81), Ланин, Ткачук, Башкиров (Самодин, 83), Мияйлович (Чочиев, 81), Корниленко.
Предупреждения: Корниленко, 45+1. Гай, 51. Смирнов, 81. Корниленко, 90+3.
Судья: Сухой (Люберцы).
21 октября. Краснодар. Стадион "Кубань".
"Факел" (Воронеж) – "Химки" – 0:1 (0:0)
Гол: Кузьмичев, 77.
"Факел": Федоров, Семенов, Шарифи, Шабанов, Хайманов, Молодцов, Лукьянов (Мануковский, 83), Чхапелия (Сердюк, 79), Каюмов (Масимов, 70), Амбарцумян, Мичуренков.
"Химки": Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой (Кокоев, 67), Тюнин (Горячев, 90+4), Яковлев, Петрусев (Лапин, 58), Радченко (Пичугин, 74), Кузьмичев.
Предупреждения: Петрусев, 20. Тюнин, 38.
Судья: Волошин (Смоленск).
21 октября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".
Верю в Крылья
Андрей Валерьевич, а не пора ли на выход? Хватит издеваться.... Не могешь, так и скажи честно ... Неужели не видишь, что игры нет совсем, из матча в матч одно и то же..... Игры у команды нет , голы даются с неимоверным трудом, да и то за счет личного мастерства Корниленко да Самодина (кстати тоже сдулся) ....а Енисей с Аленичевым лупастит по 3-4 мяча за каждую игру..... О какой "вышке" может идти речь......5-6 место и то много.....
19:30
HAZELSAMARA
"Крылья" задрали литься. С идущими в дупле Воронежем и Волгоградом набрали очко на две игры, а сегодня по игре, которая была бездарной более часа, умудрились проиграть, забив первыми. Давайте теперь ещё с "Олимпийцем" обкладёмся перед двойным выездом Курск-Томск!
19:10