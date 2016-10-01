"Кубань" обыграла "Енисей", прервав 4-матчевую серию без голов

"Кубань" в матче 15-го тура первенства ФНЛ взяла верх над "Енисеем" - 2:1. Подопечные Дана Петреску прервали серию из четырех матчей без побед и голов. Команда Андрея Тихонова упустила шанс обойти "Спартак-2" и временно подняться на четвертое место в турнирной таблице.

Первенство России

ФНЛ

15-й тур

"Кубань" (Краснодар) - "Енисей" (Красноярск) - 2:1 (1:1)

Голы: Гай, 36 (1:0). Камеш, 42 (1:1). Бендзь, 50 (2:1).

"Кубань": Фролов, Байрыев (Бендзь, 46), Бугаев, Зотов, Лобкарев (Якуба, 90+1), Армаш, Алейник (Завезен, 90), Щадин (Майрович, 75), Олойя, Гай, Ильин.

"Енисей": Опарин, Васильев, Чичерин (Малоян, 86), Гультяев, Чернов, Камеш, Фатуллаев (Иванов, 58), Ланин, Алиев, Ломакин, Козлов.

Судья: Панин (Дмитров).