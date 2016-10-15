"Кубань" не смогла обыграть аутсайдера ФНЛ

"Кубань" на своем поле не смогла переиграть "Балтику" в матче 17-го тура ФНЛ. В турнирной таблице "Кубань" с 17-ю очками занимает 16-е место, "Балтика" набрала 13 баллов и располагается на последней строчке.

Чемпионат России

ФНЛ

17-й тур

"Кубань" (Краснодар) – "Балтика" (Калининград) – 1:1 (0:0)

Голы: Соломатин, 54 (0:1). Марков, 61 (1:1).

"Кубань": Фролов, Бендзь, Бугаев (Щадин, 81), Смирнов, Марков (Зотов, 78), Алейник, Якуба, Гай, Хубулов, Житнев (Обухов, 64), Ильин.

"Балтика": Вамбольт, Каленкович (Почивалин, 77), Сармонт, Марущак, Тимофеев, Помогаев (Родионов, 90+3), Елисеев, Цимбал, Суханов, Сердюк (Подбельцев, 69), Соломатин (Славнов, 90).

Предупреждение: Алейник, 26.

Судья: АРСЛАНБЕКОВ (Москва).

15 октября. Краснодар. Стадион "Кубань".