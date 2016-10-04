"Кубань" нашла деньги на расставание с Петреску

Как стало известно "СЭ", с очень высокой долей вероятности сегодня Дан Петреску покинет пост главного тренера "Кубани". Клуб нашел деньги на расторжение с ним контракта. Это около 50 миллионов рублей. Основным кандидатом на должность рулевого краснодарцев является Александр Григорян. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
tigana.1982
Van Gog - Я прекрасно знаю кто такой Григорян... И его уровень - никакой. И проблема это не для меня, а для таких как ты... А вот то что происходит в клубе, за который я когда-то болел, аж с 1980-го, - это шапито и маразм!
14:10
King’s Bounty 1
Van Gog tigana.1982-если ты не знаешь этого тренера-твои проблемы ________ а кто это ?
14:09
bobik777
А что думают по этому болельщики кубани? Опять Галицкий во всём виноват?
14:02
Van Gog
tigana.1982-если ты не знаешь этого тренера-твои проблемы
14:01
tigana.1982
То есть 50 миллионов - чтобы заменить Петреску на неизвестно кого! Во как пилят деньги! Шапито!
13:56
Красно синий
Это шоу ваще....давно надо пересажать всех кто там булькается...просто жесть.
13:47
Граф Замазкин
этот клуб надо ликвидировать. для краснодара это непосильная ноша.черноморец .сочи.плюс баскет гандбол никаких бюджетов не хватит.
13:43