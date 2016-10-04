"Кубань" нашла деньги на расставание с Петреску

Как стало известно "СЭ", с очень высокой долей вероятности сегодня Дан Петреску покинет пост главного тренера "Кубани". Клуб нашел деньги на расторжение с ним контракта. Это около 50 миллионов рублей. Основным кандидатом на должность рулевого краснодарцев является Александр Григорян. (Виталий АЙРАПЕТОВ)