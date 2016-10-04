13:19 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубань" нашла деньги на расставание с Петреску

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Как стало известно "СЭ", с очень высокой долей вероятности сегодня Дан Петреску покинет пост главного тренера "Кубани". Клуб нашел деньги на расторжение с ним контракта. Это около 50 миллионов рублей. Основным кандидатом на должность рулевого краснодарцев является Александр Григорян. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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tigana.1982

Van Gog - Я прекрасно знаю кто такой Григорян... И его уровень - никакой. И проблема это не для меня, а для таких как ты... А вот то что происходит в клубе, за который я когда-то болел, аж с 1980-го, - это шапито и маразм!

14:10

King’s Bounty 1

Van Gog tigana.1982-если ты не знаешь этого тренера-твои проблемы ________ а кто это ?

14:09

bobik777

А что думают по этому болельщики кубани? Опять Галицкий во всём виноват?

14:02

Van Gog

tigana.1982-если ты не знаешь этого тренера-твои проблемы

14:01

tigana.1982

То есть 50 миллионов - чтобы заменить Петреску на неизвестно кого! Во как пилят деньги! Шапито!

13:56

Красно синий

Это шоу ваще....давно надо пересажать всех кто там булькается...просто жесть.

13:47

Граф Замазкин

этот клуб надо ликвидировать. для краснодара это непосильная ноша.черноморец .сочи.плюс баскет гандбол никаких бюджетов не хватит.

13:43

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