"Кубань" начала выплату долгов по зарплате

"Кубань" начала выплату задолженностей перед футболистами. Некоторым погасили долги по зарплате за два месяца, другим - за полгода. В ближайшее время руководство клуба обещает стабилизировать финансовую ситуацию. Ранее сообщалось, что игроки не видели денег на протяжении семи месяцев, а общий долг "Кубани" составляет 2 миллиарда рублей.

- Начались выплаты по зарплатам перед многими футболистами, - приводят "Известия" слова генерального директора клуба Геннадия Крапивки. - В ближайшее время рассчитываем полностью рассчитаться с оставшимися долгами. Как нашли средства? Помощь нашего куратора.