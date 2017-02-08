"Кубань" начала выплату долгов по зарплате

"Кубань" начала выплату задолженностей перед футболистами. Некоторым погасили долги по зарплате за два месяца, другим - за полгода. В ближайшее время руководство клуба обещает стабилизировать финансовую ситуацию. Ранее сообщалось, что игроки не видели денег на протяжении семи месяцев, а общий долг "Кубани" составляет 2 миллиарда рублей.
- Начались выплаты по зарплатам перед многими футболистами, - приводят "Известия" слова генерального директора клуба Геннадия Крапивки. - В ближайшее время рассчитываем полностью рассчитаться с оставшимися долгами. Как нашли средства? Помощь нашего куратора.
Ботаникум
Под "НАШИМ КУРАТОРОМ" сей гр-н, наверное, подразумевает местный МЕЛКИЙ бизнес, обложенный очередной ДАНЬЮ!......... Крупный вряд ли раскошелится на спонсирование "кубаноидов-крапивок-и-коробок".
08:38