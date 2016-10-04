11:43 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубань" может уволить Петреску

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"Кубань" намерена расторгнуть контракт с главным тренером Даном Петреску. Об этом сообщил агент румынского специалиста Николай Пырнэу. 48-летний тренер подписал контракт с "Кубанью" в июне сроком на два года. После 15 туров "Кубань" занимает 14-е место в первенстве ФНЛ

- Мы ведем переговоры о расторжении контракта Петреску с "Кубанью", - цитирует ТАСС Петреску. - Инициатором расторжения выступил клуб. Причины связаны не только со спортивными результатами команды. Но в данный момент специалист продолжает работу, проводит тренировку.

 
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