"Кубань" может уволить Петреску

"Кубань" намерена расторгнуть контракт с главным тренером Даном Петреску. Об этом сообщил агент румынского специалиста Николай Пырнэу. 48-летний тренер подписал контракт с "Кубанью" в июне сроком на два года. После 15 туров "Кубань" занимает 14-е место в первенстве ФНЛ

- Мы ведем переговоры о расторжении контракта Петреску с "Кубанью", - цитирует ТАСС Петреску. - Инициатором расторжения выступил клуб. Причины связаны не только со спортивными результатами команды. Но в данный момент специалист продолжает работу, проводит тренировку.