"Кубань" и "Тамбов" голов не забили

"Кубань" и "Тамбов" в матче 27-го тура ФНЛ победителя не выявили - 0:0.

Первенство России

ФНЛ

27-й тур

"Кубань" (Краснодар) - "Тамбов" - 0:0

"Кубань": Дюпин, Бендзь, Байрыев, Пономарев (Нурисов, 66), Бугаев, М.О.Смирнов, Лобкарев, Маляров (Завезен, 60), Гай, Алейник, Обухов (Гогниев, 46).

"Тамбов": О.В.Смирнов, Рыбин (Трусевич, 70), Горбатюк, Овсиенко, Мищенко, Шляков, Килин (Чернышов, 77), Кашчелан, Мурнин, Бирюков (Сергеев, 71), Часовских (Шевчук, 84).

Предупреждения: Овсиенко, 2. Маляров, 22. Пономарев, 47. Горбатюк, 80. Гогниев, 86.

Судья: Недвижай (Ставрополь).

8 марта. Краснодар. Стадион "Кубань".