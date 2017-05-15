"Кубань", "Факел" и "Луч-Энергия" не получили лицензию РФС на следующий сезон

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин заявил, что трем клубам отказано в получении лицензии на следующий сезон. Этими клубами стали "Кубань", "Факел" и "Луч-Энергия", выступающие в ФНЛ.

– Лицензирование на данный момент прошли 43 футбольных клуба, в том числе "Спартак-2" и "Зенит-2" – они тоже подразумеваются как футбольные клубы, – цитирует ТАСС Летина. – Получили лицензии 37 клубов – все участники РФПЛ и ФНЛ плюс "Торпедо" из Армавира. Четырем клубам отказано – "Томи", "Лучу-Энергии", "Факелу" и "Кубани". У них есть возможность подать апелляционные жалобы в течение трех дней с момента письменного уведомления; предварительная дата заседания апелляционного комитета – 30 мая.