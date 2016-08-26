"Кубань" дозаявила четырех игроков

"Кубань" на официальном сайте объявила о внесении изменений в заявочный лист для участия в соревнованиях под эгидой РФС. Полузащитники Алексей Гай, Игорь Жураховский и Артем Щадин, а также нападающий Спартак Гогниев теперь официально являются игроками краснодарского клуба и смогут помочь команде в матче против "Нефтехимика", который пройдет в воскресенье.

Напомним, ранее эти игроки не могли выступать за "Кубань", так как на клуб РФС наложил запрет на регистрацию футболистов из-за долгов перед вратарем Александром Беленовым и полузащитником Святославом Георгиевским.