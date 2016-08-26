16:55 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубань" дозаявила четырех игроков

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"Кубань" на официальном сайте объявила о внесении изменений в заявочный лист для участия в соревнованиях под эгидой РФС. Полузащитники Алексей Гай, Игорь Жураховский и Артем Щадин, а также нападающий Спартак Гогниев теперь официально являются игроками краснодарского клуба и смогут помочь команде в матче против "Нефтехимика", который пройдет в воскресенье. 

Напомним, ранее эти игроки не могли выступать за "Кубань", так как на клуб РФС наложил запрет на регистрацию футболистов из-за долгов перед вратарем Александром Беленовым и полузащитником Святославом Георгиевским. 

Дополнительная информация

http://fckuban.ru/news/8300/

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