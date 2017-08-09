"Крылья Советов" вырвали победу у "Шинника"

Матч 7-го тура ФНЛ между "Шинником" и "Крыльями Советов" завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе самарцев дубль оформил нападающий Сергей Корниленко, забивший победный мяч своей команды на 87-й минуте. Также голом у "Крыльев" отметился полузащитник Срджан Мияйлович. У хозяев поля гол на счету форварда Эльдара Низамутдинова, а защитник самарцев Иван Таранов отправил мяч в свои ворота.

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7-й тур

"Шинник" (Ярославль) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:3 (1:1)

Голы: Мияйлович, 13 (0:1). Низамутдинов, 31 (1:1). Корниленко, 68 (1:2). Таранов, 82 - в свои ворота (2:2). Корниленко, 87 (2:3).

"Шинник": Яшин, Евсеев, Чистяков, Е.Ятченко, Лаук (Самойлов, 46), Шайморданов, Нарылков, Лях (Камилов, 62), Щадин, Безлихотнов (Булия, 46), Низамутдинов (Фатихов, 76).

"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Гоцук, Д.Ятченко, Зотов, Мияйлович (Зинков, 90+2), Ланин, Башкиров (Кленкин, 64), Алиев (Чочиев, 84), Корниленко, Самодин (Ткачук, 74).

Предупреждения: Мияйлович, 52. Шайморданов, 62.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

9 августа. Кострома. Стадион "Урожай".