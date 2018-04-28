"Крылья Советов" вырвали победу у "Факела" в первом матче на "Самара Арене"

"Крылья Советов" победили "Факел" в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ - 2:1.

Самарский клуб воспользовался осечкой "Енисея", уступившего ранее "Химкам" (1:2), и поднялся на второе место в турнирной таблице, дающее прямую путевку в РФПЛ. Лидирует "Оренбург", опережающий "Крылья" на 1 очко.

Матч "Крылья" - "Факел" стал первым тестовым на стадионе "Самара Арена". По регламенту проведения тестовых матчей, на него была продана лишь треть билетов (15 тысяч), и все они были раскуплены.

Таким образом, все стадионы чемпионата мира-2018 приняли хотя бы одну игру.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Первенство России

ФНЛ

35-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Факел" (Воронеж) - 2:1 (0:1)

Голы: Кузьмин, 21 (0:1). Соболев, 67 (1:1). Корниленко, 70 - с пенальти (2:1).

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Бурлак, Ятченко (Мияйлович, 66), Надсон, Кулик (Башкиров, 61), Ланин, Чочиев (Кленкин, 85), Алиев (Бобер, 90+1), Соболев, Корниленко.

"Факел": Федоров, Мустафин, Осипенко, Семенов, Хайманов, Кузьмин (Арустамян, 77), Амбарцумян (Сердюк, 90+3), Афанасьев (Молодцов, 71), Мануковский, Лебеденко, Алхазов (Лукьянов, 69).

Предупреждения: Семенов, 17. Кузьмин, 27.

Судья: НЕДВИЖАЙ (Ставрополь).

28 апреля. Самара. Стадион "Самара Арена".

Турнирная таблица ФНЛ