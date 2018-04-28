"Крылья Советов" вырвали победу у "Факела" в первом матче на "Самара Арене"

"Крылья Советов" победили "Факел" в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ - 2:1.
Самарский клуб воспользовался осечкой "Енисея", уступившего ранее "Химкам" (1:2), и поднялся на второе место в турнирной таблице, дающее прямую путевку в РФПЛ. Лидирует "Оренбург", опережающий "Крылья" на 1 очко.
Матч "Крылья" - "Факел" стал первым тестовым на стадионе "Самара Арена". По регламенту проведения тестовых матчей, на него была продана лишь треть билетов (15 тысяч), и все они были раскуплены.
Таким образом, все стадионы чемпионата мира-2018 приняли хотя бы одну игру.
В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
Первенство России
ФНЛ
35-й тур
"Крылья Советов" (Самара) - "Факел" (Воронеж) - 2:1 (0:1)
Голы: Кузьмин, 21 (0:1). Соболев, 67 (1:1). Корниленко, 70 - с пенальти (2:1).
"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Бурлак, Ятченко (Мияйлович, 66), Надсон, Кулик (Башкиров, 61), Ланин, Чочиев (Кленкин, 85), Алиев (Бобер, 90+1), Соболев, Корниленко.
"Факел": Федоров, Мустафин, Осипенко, Семенов, Хайманов, Кузьмин (Арустамян, 77), Амбарцумян (Сердюк, 90+3), Афанасьев (Молодцов, 71), Мануковский, Лебеденко, Алхазов (Лукьянов, 69).
Предупреждения: Семенов, 17. Кузьмин, 27.
Судья: НЕДВИЖАЙ (Ставрополь).
28 апреля. Самара. Стадион "Самара Арена".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2017-2018/
- Крылья Советов См
- Химки (Футбол)
- Сборная России (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Оренбург (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Факел Вр
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Сенегала
Товарищ Бендер!
Думаю дай посмотрю пенальти в ворота Факела,ну что тут сказать,убили воронежцев нагло и без шума и пыли,судья граммотно отработал паек самарский.Футбол в России болен и врядли уже изличим.Даже боюсь представть что творят судьи в пфл
20:57
24 октября
Самарцы. А каково вам радоваться победе за счет пенальти назначенного без нарушения. (это мягко говоря)
20:43
kaop39
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
20:22
Верю в Крылья
С победой на новом стадике....... Пусть теперь конявые фотографы с фотиками приезжают.....
19:50
Berkut-7
Поздравляю Крылья , давайте там просыпайтесь в Самаре и возвращайтесь в РФПЛ уже с новым своим стадионом, будете опять рекордсменами по посещаемости)
19:44
0range_
баламошка Вангую. В следующем году чемпионами станут. Скриньте. 2 раза скриньте, чтоб точно сохранилось! 19:19....ну что ты за человек) главное - чтобы с нашими родными все в порядке было...заскринь и проверь в следующем году, бумеранг иногда возвращается, знаешь ли, уважаемый...михайло ломоносов...ну тот, который с обозом...прибыло-убыло...смотрю, Глушак типа травму получил...ну-ну...дениске -выздоровления! если так, конешно...а ствои антипатии можешь оставить себе) Стадик охренительный, мы победили, я доволен)))
19:30
индеец_Джо
"баламошкаВангую"...тормоз, а туда же. Правильно: Пермь нахлобучит ФКСМ и рыдания усилятся.
19:26
баламошка
Вангую. В следующем году чемпионами станут. Скриньте. 2 раза скриньте, чтоб точно сохранилось!
19:19
0range_
мне пофиг на сценарий - лишь бы итог игры нашей сборной был бы таким же) ПОБЕДААА!
19:15
0range_
ААААА....как же я рад! Жуткая мысль была - открыть нашу тарелку инопланетную поражением... Спасибо, КС! Спасибо игрокам! Конкретно спасибо Саше Соболеву! Скопипастю... 0range_ Саша Соболев...Спасибо селекционке КС! Красавчика взяли! 1.95 роста, 21 год, Россия, 0,35м евро стоимость, 8 голов в 10 встречах включая 1 на кубок со Спартаком... конкретно сегодня - 1 гол + заработанный пенальти...браво! посмотрим, что в премьерке покажет... 18:50
19:13