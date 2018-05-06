"Крылья Советов" вслед за "Оренбургом" вернулись в РФПЛ после годичного отсутствия

"Крылья Советов" обыграли "Кубань" в 37-м туре первенства России в ФНЛ. Единственный мяч на 41-й минуте провел Сергей Корниленко. Самарцы, благодаря ничьей "Енисея" в игре с "Шинником" (2:2), досрочно оформили выход в премьер-лигу. "Крылья" вылетели из РФПЛ в прошлом сезоне и потратили на возвращение всего один сезон.

На игре присутствовали бывшие тренеры самарского клуба разных лет. Перед началом матча они совершили круг почета по стадиону чемпионата мира-2018.

Ранее в премьер-лигу также после годичного отсутствия вышел "Оренбург". В стыковые матчи попали "Енисей", который сыграет с 14-й командой РФПЛ, и "Тамбов", которому предстоят игры с 13-м местом.

В другой игре "Волгарь" обыграл "Зенит-2" и обеспечил себе прописку в ФНЛ на следующий сезон. "Зенит-2" за тур до конца сезона занимает 17-е место, но сохраняет шансы избежать вылета в ПФЛ.

Первенство России

ФНЛ

37-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Кубань" (Краснодар) - 1:0 (1:0)

Гол: Корниленко, 41.

"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Гаджибеков (Ланин, 58), Мияйлович, Башкиров, Чочиев (Таранов, 78), Алиев, Корниленко (Кулик, 90+1), Соболев (Самодин, 89).

"Кубань": Дюпин, Марков, Бугаев (Гапон, 67), Байрыев, Клещенко, Лобкарев (Нурисов, 62), Маляров, Алейник, Гай, Гогниев (Завезен, 75), Обухов.

Предупреждения: Марков, 68. Надсон, 90+1. Мияйлович, 90+1.



Судья: КАЗАРЦЕВ (Санкт-Петербург).

6 мая. Самара. Стадион "Самара Арена".

"Волгарь" (Астрахань) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 3:2 (3:1)

Голы: Букия, 7 (1:0). Зуев, 11 (1:1). Онугха, 36 (2:1). Шалаев, 44 (3:1). Камышев, 89 - с пенальти (3:2).

"Волгарь": Терновский, Запрудских (Пилиев, 46), Степанов, Бердников, Иванов, Пустозеров (Козлов, 85), Болонин (Лесников, 90+1), Бабаев, Букия (Газзаев, 71), Шалаев, Онугха.

"Зенит-2": Кержаков, Анюков, Зуев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Зинков, Мусаев (Камышев, 46), Кириллов (Соловейчик, 58), Панюков (Крапухин, 76), Лесовой (Прудников, 46).

Предупреждения: Кириллов, 42. Степанов, 76. Козлов, 88.

Судья: ФЕДОРОВ (Петрозаводск).

6 мая. Астрахань. Стадион "Центральный".

Турнирная таблица ФНЛ