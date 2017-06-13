"Крылья Советов" ведут переговоры о контрактах с Самодиным, Тарановым и Зотовым

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что самарцы ведут переговоры о новых контрактах с защитниками Иваном Тарановым и Георгием Зотовым, а также хотят заключить соглашение с нападающим Сергеем Самодиным.

Ранее клуб опубликовал список игроков, которые в понедельник начали предсезонный сбор в Сербии, в нем не оказалось Таранова и Зотова.

- С Тарановым мы в процессе переговоров. Почему не летит на сбор? Тренер с ним пообщался, а теперь обсуждаем детали мы, окончательного решения пока нет, - приводит ТАСС слова Шашкова. - С Зотовым тоже в стадии переговоров, не исключено, что он останется. Самодин нам интересен, ведем переговоры. Глеба у нас точно не будет.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона самарский клуб вылетел из премьер-лиги и в предстоящем выступит в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).