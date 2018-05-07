"Крылья Советов" установили рекорд посещаемости XXI века

Матч 37-го тура первенства России в ФНЛ "Крылья Советов" - "Кубань" (1:0) посетили 40 619 зрителей. Как сообщает официальный сайт клуба, самарцы обновили рекорд домашней посещаемости в XXI веке. Предыдущее достижение было установлено еще 31 марта 2001 года. На игру с "Торпедо" пришли 36 000 болельщиков.

Матч с "Кубанью" стал для "Крыльев" вторым тестовым на стадионе чемпионата мира-2018 "Самара Арена". Благодаря победе самарцы оформили возвращение в премьер-лигу.

Абсолютный же рекорд посещаемости в российской истории установлен в 1997 году: игра с "Аланией" собрала около 44 тысяч зрителей.