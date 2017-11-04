"Крылья Советов" Тихонова победили "Авангард", "Ротор-Волгоград" и "Шинник" сыграли вничью

"Крылья Советов" в матче 21-го тура ФНЛ в гостях победили "Авангард" со счетом 4:2.

В другой встрече "Ротор-Волгоград" и "Шинник" сыграли вничью – 1:1.

Самарский клуб, который возглавляет Андрей Тихонов, занимает второе место в турнирной таблице. "Авангард" идет на 10-м месте. Ярославский клуб расположился на седьмой строчке. Волгоградский клуб занимает последнее, 20-е место.

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21-й тур

"Авангард" (Курск) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:4 (0:2)

Голы: Кленкин, 4 (0:1). Ятченко, 29 (0:2). Алиев, 60 (0:3). Федчук, 80 (1:3). Болов, 88 (2:3). Корниленко, 90 (2:4).

"Авангард": Саутин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Никитин, Д.Войнов (Митасов, 46), Альшин (Синяев, 67), Нетфуллин (Коробов, 46), Гурфов, Федчук, Аппаев (Болов, 63).

"Крылья Советов": Конюхов, Ятченко, Зотов (Гоцук, 77), Надсон, Ткачук (Башкиров, 64), Кленкин, Чочиев, Ланин (Зинков, 82), Мияйлович, Алиев, Корниленко (Гаджибеков, 90+1).

Предупреждения: Коробов, 52. Кленкин, 66.

Судья: Панин (Дмитров).

4 ноября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) – "Шинник" (Ярославль) – 1:1 (1:1)

Голы: Нарылков, 31 (0:1). Бирюков, 33 – с пенальти (1:1).

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Дранников, Киреев, Кузнецов, Ионов, Столяренко, Романенко, Замалиев, Султонов (Крутов, 62), Бирюков (Концедалов, 72), Вотинов.

"Шинник": Антипин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Нарылков (Лях, 82), Шайморданов (Безлихотнов, 75), Щадин, Дроздов (Камилов, 77), Самойлов (Крамаренко, 66), Низамутдинов, Булия.

Предупреждения: Замалиев, 20. Дранников, 21. Концедалов, 83. Щадин, 85.

Судья: Анопа (Благовещенск).

4 ноября. Волгоград. Стадион "Зенит".