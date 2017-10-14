"Крылья Советов" сыграли вничью с "Ротором", "Шинник" выиграл у "Балтики"

"Шинник" с минимальным счетом обыграл "Балтику" в матче 18-го тура первенства ФНЛ. В других встречах "Крылья Советов" сыграли вничью с "Ротором", а "Тюмень" выиграла у "Тамбова".

Самарская команда лидирует в турнирной таблице, тамбовская и ярославская - идут шестой и седьмой соответственно, а волгоградская - располагается на последней строчке.

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ФНЛ

18-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Балтика" (Калининград) - 1:0 (1:0)

Гол: Низамутдинов, 35 - с пенальти.

"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Нарылков, Щадин, Дроздов, Самойлов (Крамаренко, 79), Низамутдинов, Булия (Камилов, 54. Магадиев, 90+2), Безлихотнов (Шайморданов, 46).

"Балтика": Помазан, Крючков, И.Джалилов, Логашов, Каленкович, Шешуков (Малеев, 82), Свежов, А.Джалилов (Родионов, 66), Чуперка, Скопинцев, Шевчук (Степанец, 83).

Предупреждения: Низамутдинов, 24. Шешуков, 34. Чуперка, 37. Щадин, 44. Логашов, 56.

Удаление: Чуперка (Б), 86. Шешуков (Б), 72.

Судья: Федотов (Москва).

Кострома. Стадион "Урожай".

"Крылья Советов" (Самара) - "Ротор-Волгоград" (Волгоград) - 1:1 (0:1)

Голы: Бирюков, 41 (0:1). Корниленко, 61 (1:1).

"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Гаджибеков, Зотов (Башкиров, 76), Надсон, Ткачук, Кленкин, Чочиев (Зинков, 59), Ланин, Самодин (Алиев, 46), Корниленко.

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Киреев (Столбовой, 90), Ионов, Столяренко, Пискунов, Колычев, Романенко, Замалиев, Султонов (И.Дранников, 65), Борзых (Сысуев, 38), Бирюков (Вотинов, 67).

Предупреждения: Замалиев, 64. Кобзев, 90+1.

Судья: Соколов (Воронеж).

Самара. Стадион "Металлург".

"Тюмень" - "Тамбов" - 3:1 (0:0)

Голы: Юсупов, 71 (1:0). Игнатович, 80 (1:1). Саламатов, 83 (2:1). Богатырев, 89 (3:1).

"Тюмень": Обухов, Гузь, Мурачев, Шакуро (Шляпкин, 57), Маслов, Лешонок, Павленко (Юсупов, 46), Чудин, Богатырев, Ставпец (Рябокобыленко, 78), Чуканов (Саламатов, 53).

"Тамбов": Вавилин, Гультяев, Горбатюк, Рыбин, Шляков, Трусевич (Часовских, 73), Мурнин (Рыжков, 86), Шевчук (Игнатович, 60), Чернышов (Кухарчук, 66), Кашчелан, Скворцов.

Предупреждения: Богатырев, 38. Мурачев, 67. Ставпец, 69. Кухарчук, 78.

Судья: Анопа (Благовещенск).

Тюмень. Стадион "Геолог".