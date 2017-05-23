"Крылья Советов" соберутся в Самаре 8 июня. ФУТБОЛ - ФНЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
08:44 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Крылья Советов" соберутся в Самаре 8 июня

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Игроки "Крыльев Советов" получили двухнедельный отпуск и вновь соберутся в Самаре 8 июня, сообщает официальный сайт клуба. У тринадцати футболистов закончились контракты: Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб и Кристиан Паскуато.

Напомним, что "Крылья Советов" по итогам сезона вылетели в ФНЛ. Сезон в дивизионе стартует 8 июля. Календарь игр будет объявлен в конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в ближайшее время.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14935

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorx70

Не надо-отдыхайте уже- даже возвращаться РФПЛ нет смысла-обратно вылетаем.

08:56