"Крылья Советов" соберутся в Самаре 8 июня

Игроки "Крыльев Советов" получили двухнедельный отпуск и вновь соберутся в Самаре 8 июня, сообщает официальный сайт клуба. У тринадцати футболистов закончились контракты: Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб и Кристиан Паскуато.

Напомним, что "Крылья Советов" по итогам сезона вылетели в ФНЛ. Сезон в дивизионе стартует 8 июля. Календарь игр будет объявлен в конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в ближайшее время.