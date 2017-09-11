"Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" и догнали "Енисей"

"Крылья Советов" одержали крупную победу над "Спартаком-2" в матче 13-го тура первенства России в ФНЛ - 3:0. Голы забили Сергей Корниленко, Сергей Самодин и Денис Ткачук. Подопечные Андрея Тихонова догнали по очкам лидера таблицы "Енисей", но отстают от него по разнице мячей.
Первенство России
ФНЛ
13-й тур
"Спартак-2" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:3 (0:1)
Голы: Корниленко, 38 (0:1). Самодин, 62 (0:2). Ткачук, 85 (0:3).
"Спартак-2": Максименко, Сокол, Лелюхин (Лихачев, 85), Щербаков, Мамин, Давыдов (Ломовицкий, 72), Самсонов, Пантелеев, Полубояринов, Бакаев (Самбу, 79), Сакала.
"Крылья Советов": Конюхов, Гаджибеков, Таранов, Надсон, Алиев (Зотов, 75), Ланин, Чочиев (Кленкин, 85), Мияйлович (Башкиров, 57), Ятченко, Самодин, Корниленко (Ткачук, 63).
Предупреждения: Лелюхин, 8. Корниленко, 50. Алиев, 65.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
Москва. Стадион "Спартак" (4-е поле).
EVIL915
Тиша - лучший! Спасибо, МУЖИКИ!
18:16
EVIL915
Горячий привет Талалаеву! Адрюха, дай Бог тебе терпения и здоровья!
18:14