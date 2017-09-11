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17:49 | Футбол — ФНЛ

"Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" и догнали "Енисей"

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"Крылья Советов" одержали крупную победу над "Спартаком-2" в матче 13-го тура первенства России в ФНЛ - 3:0. Голы забили Сергей Корниленко, Сергей Самодин и Денис Ткачук. Подопечные Андрея Тихонова догнали по очкам лидера таблицы "Енисей", но отстают от него по разнице мячей.

Первенство России

ФНЛ

13-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:3 (0:1)

Голы: Корниленко, 38 (0:1). Самодин, 62 (0:2). Ткачук, 85 (0:3). 

"Спартак-2": Максименко, Сокол, Лелюхин (Лихачев, 85), Щербаков, Мамин, Давыдов (Ломовицкий, 72), Самсонов, Пантелеев, Полубояринов, Бакаев (Самбу, 79), Сакала.

"Крылья Советов": Конюхов, Гаджибеков, Таранов, Надсон, Алиев (Зотов, 75), Ланин, Чочиев (Кленкин, 85), Мияйлович (Башкиров, 57), Ятченко, Самодин, Корниленко (Ткачук, 63).

Предупреждения: Лелюхин, 8. Корниленко, 50. Алиев, 65. 

Судья: Сельдяков (Балашиха).

Москва. Стадион "Спартак" (4-е поле).

Трансляция матча "Спартак-2" - "Крылья Советов"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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EVIL915

Тиша - лучший! Спасибо, МУЖИКИ!

18:16

EVIL915

Горячий привет Талалаеву! Адрюха, дай Бог тебе терпения и здоровья!

18:14